Cose mai viste | alla Biblioteca Angelo Mai il dietro le quinte delle grandi mostre d’arte
Alla Biblioteca Angelo Mai si svolge una mostra intitolata “Cose mai viste” che si concentra sul processo di creazione delle grandi esposizioni d’arte. La rassegna non si limita a mostrare le opere, ma illustra anche le fasi di preparazione e organizzazione dietro le quinte di una mostra. L’obiettivo è far conoscere al pubblico i passaggi necessari per mettere in piedi un’esposizione artistica di rilievo.
Non soltanto raccontare una mostra, ma spiegare come nasce. È questa l’idea al centro di “Cose mai viste. L’arte in mostra”, il progetto promosso dalla Commissione Cultura della Biblioteca Civica Angelo Mai in collaborazione con Accademia Carrara e con il sostegno dell’Associazione Amici della Biblioteca civica Angelo Mai. Il ciclo di incontri, inaugurato lo scorso 8 aprile, propone un format originale: una volta al mese il pubblico viene accompagnato “dietro le quinte” delle più importanti esposizioni d’arte in corso in Italia attraverso il racconto diretto dei loro curatori. Più che semplici conferenze divulgative, si tratta infatti di...🔗 Leggi su Bergamonews.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
Notizie correlate
Brescia: Cose mai visteCon la presenza di 50 espositori da tutta Italia torna in città per l’edizione primaverile il mercato dell’handmade e del riuso che porta la sua...
Brescia: Cose Mai Viste a Tenuta UrbanaDomenica 12 aprile, dalle 10 alle 20, torna a Cose Mai Viste l’appuntamento primaverile dedicato alla creatività sostenibile, all’artigianato...
Temi più discussi: Quando l'ordinario incontra lo straordinario - Centro Culturale delle Grazie - eventi; I ghiacciai raccontano di clima, guerra e montagne che cambiano; Il Raja di Kottarakkara.
Per il nuovo appuntamento del ciclo Cose MAI viste. L’arte in mostra - la rassegna organizzata dalla Biblioteca Civica Angelo Mai in collaborazione con Accademia Carrara, promossa dalla Commissione cultura della Biblioteca e sostenuta dall’Associazione facebook
Cose mai viste: alla Biblioteca Angelo Mai il dietro le quinte delle grandi mostre d’arteNon soltanto raccontare una mostra, ma spiegare come nasce. È questa l’idea al centro di Cose mai viste. L’arte in mostra, il progetto promosso dalla Commissione Cultura della Biblioteca Civica ... bergamonews.it
Cose MAI viste. L’arte in mostraUna serie di incontri con i curatori di alcune tra le più importanti mostre d’arte in calendario in Italia nel 2026. Un progetto organizzato dalla Biblioteca civica Angelo Mai in collaborazione con ... ecodibergamo.it