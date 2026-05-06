Lonato del Garda | Cose mai viste Mostra mercato della creatività
Domenica 10 maggio la Rocca di Lonato del Garda accoglierà Cose Mai Viste, il market della creatività sostenibile che valorizza l’artigianato hand made e le buone pratiche dell’economia circolare, che annovera oramai decine di edizioni sul territorio bresciano, dal Borgo di Padernello al cuore.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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