Odissea di Christopher Nolan è il primo film interamente prodotto in IMAX 70 mm, utilizzando esclusivamente pellicola. La pellicola impiegata è larga 70 mm, rispetto ai tradizionali 35 mm, e il formato di ripresa è IMAX, caratterizzato da un’immagine quadrata. Questa scelta coinvolge l’intera produzione, dalla ripresa alle proiezioni, e permette di ottenere immagini di alta qualità e maggiore dettaglio su schermi di grandi dimensioni.

Odissea di Christopher Nolan è il primo film interamente in IMAX 70mm. Vuol dire tre cose: tutto il film è stato girato usando la pellicola; la pellicola impiegata è quella larga 70mm invece della normale da 35mm; e infine è stato girato nel formato IMAX, che è quadrato e non rettangolare, adatto agli schermi giganti delle sale IMAX, appunto. L’unione di questi ultimi due elementi garantisce la massima qualità visiva raggiungibile da una pellicola, ma rende anche tutto più complicato. La ragione per cui un film tutto in IMAX 70mm non era mai stato girato non è solo perché moltiplica i costi, ma anche perché, fino a Odissea, era un’impresa che nessuno aveva avuto voglia di intraprendere dal punto di vista logistico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa vuol dire che “Odissea” è il primo film girato tutto in IMAX 70 mm

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