Le dichiarazioni di un dirigente dell’Aston Villa hanno interrotto le trattative con la Juventus per il portiere Emiliano Martinez. La strategia di mercato dei bianconeri resta incerta, mentre il club inglese ha raffreddato le possibilità di cessione. La trattativa sembrava vicina, ma le parole del dirigente hanno modificato gli equilibri. La Juventus continua a monitorare la situazione, senza confermare ufficialmente nuove mosse.

di Luca Fioretti Il dirigente dei Villans raffredda la trattativa per il “Dibu”, ma i bianconeri non mollano: è solo strategia di mercato? Il punto. Le dichiarazioni di Vidagany, dirigente dell’Aston Villa, hanno improvvisamente raffreddato la pista di mercato che accosta Emiliano Martinez alla Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le parole del manager dei Villans vanno registrate con attenzione, ma rientrano nel classico gioco delle parti estivo. La dirigenza bianconera lavora da settimane per regalare il “Dibu” a Luciano Spalletti, considerandolo la priorità assoluta per la porta, ma l’Aston Villa non ha intenzione di abbassare le sue pretese economiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cosa cambia per il Dibu Martinez alla Juve dopo le ultimissime parole di Vidagany: tutta la verità

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