Il tribunale di Torre Annunziata ha respinto la richiesta di patteggiamento a cinque anni di reclusione presentata per l’ex sindaco di Sorrento e per un cartomante coinvolti in un procedimento per corruzione. Entrambi sono accusati di aver ricevuto denaro in cambio di favori, ma il giudice ha deciso di non accogliere l’accordo proposto. La decisione riguarda i procedimenti relativi all’indagine condotta sulla presunta corruzione legata alle attività amministrative e alle pratiche del cartomante.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il tribunale di Torre Annunziata (Napoli) ha rigettato il patteggiamento a 5 anni di reclusione ciascuno avanzato per l ‘ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola e per il cartomante Raffaele Guida, detto “Lello il sensitivo”. Il giudice ha ritenuto incongrua la pena concordata (che rappresenta il massimo previsto per legge nel caso di patteggiamento) e quindi, ora, si procederà con il rito abbreviato. Coppola e Guida sono coinvolti nel primo filone dell’indagine della Guardia di Finanza (coordinata dall’ufficio inquirente guidato dal procuratore Nunzio Fragliasso) sul presunto giro di corruzione per gli appalti a Sorrento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corruzione a Sorrento: gip rigetta patteggiamento per ex sindaco e cartomante

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