corruzione a sorrento istanza di patteggiamento per ex sindaco e cartomante

L’ex sindaco di Sorrento e il cartomante hanno presentato richiesta di patteggiamento nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. La procura ha avviato il procedimento, che riguarda presunti illeciti legati a tangenti e favori illeciti. La richiesta è stata depositata in tribunale e sarà valutata nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sulle accuse specifiche o sui termini dell’accordo è stato comunicato pubblicamente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Richiesta di patteggiamento da parte dell’ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e del cartomante Raffaele Guida, detto “Lello il sensitivo”, per i quali la Procura di Torre Annunziata ha chiesto il processo nell’ambito del primo filone dell’inchiesta della Guardia di Finanza sul presunto giro di corruzione per gli appalti in città Entrambi, attualmente ai domiciliari, dopo l’arresto hanno deciso di collaborare con gli inquirenti rivelando il sistema di mazzette sulla ristrutturazione del teatro Tasso, sull’illuminazione pubblica, sugli interventi al Parco Ibsen e su alcuni progetti finanziati con il Pnrr.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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