Corriere dello Sport | Napoli rinnovo Vergara in stand-by | trattativa frenata ma il club respinge offerte da 25 milioni

Il rinnovo di Vergara è in stand-by dopo una trattativa interrotta. Il club ha respinto offerte di 25 milioni, anche se il giocatore, cresciuto nel settore giovanile, è considerato tra i più promettenti del settore. La trattativa con il club non ha ancora trovato un accordo definitivo.

Il rinnovo di Antonio Vergara, che sembrava ormai a un passo dalla firma, ha subito un’improvvisa frenata. Il talento cresciuto nel vivaio azzurro, protagonista di una stagione che lo ha consacrato tra i giovani più promettenti del Napoli, non ha ancora trovato l’intesa definitiva con il club. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa sembrava destinata a chiudersi nel fine settimana, ma nelle ultime ore sono emerse divergenze tra domanda e offerta che hanno momentaneamente bloccato l’accordo. La situazione resta aperta e il Napoli continua a considerare Vergara un elemento centrale del progetto tecnico. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club ha già respinto due offerte da circa 25 milioni di euro per il classe 2003, una delle quali presentata dall’Atalanta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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