Durante un blitz in Sardegna, i Carabinieri hanno arrestato una coppia a Magomadas, trovandola in possesso di un centro di stoccaggio di droga. Nell’operazione sono state sequestrate numerose sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto tra i comuni di Magomadas, Bosa e Suni. I due sono stati portati in caserma e ora sono in attesa di ulteriori sviluppi.

È di due arresti e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri in Sardegna. tra Magomadas, Bosa e Suni. Una 46enne e un 41enne sono stati fermati in flagranza di reato dopo che i militari hanno scoperto un’attività di spaccio all’interno di un’abitazione, dove sono stati rinvenuti cocaina, hashish, marijuana e oltre 2 mila e cinquecento euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’indagine e la perquisizione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio a seguito di alcuni servizi di controllo del territorio, durante i quali i militari della Stazione di Bosa e i colleghi di Suni hanno notato movimenti sospetti riconducibili ai due indagati, residenti a Magomadas. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Coppia arrestata a Magomadas, in casa un centro di stoccaggio della droga: i dettagli del blitz

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