Arrestata la principessa della droga in centro | trovata in casa con cocaina e contanti
Una donna di 24 anni, nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata ieri pomeriggio in centro città per aver detenuto cocaina e una somma di denaro in casa. Le forze dell’ordine, intervenute in seguito a una perquisizione, hanno trovato la droga e i contanti, portando così all’arresto della donna. La 24enne è risultata già nota alle autorità e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si è svolta senza ulteriori sviluppi nelle ore successive.
Ieri pomeriggio ha tratto in arresto una 24enne, già nota alle forze dell'ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti hanno controllato un’abitazione in uso alla giovane in zona San Lorenzo.Durante i controlli hanno rinvenuto 6 grammi circa di cocaina, 800. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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