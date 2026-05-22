Arrestata la principessa della droga in centro | trovata in casa con cocaina e contanti

Una donna di 24 anni, nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata ieri pomeriggio in centro città per aver detenuto cocaina e una somma di denaro in casa. Le forze dell’ordine, intervenute in seguito a una perquisizione, hanno trovato la droga e i contanti, portando così all’arresto della donna. La 24enne è risultata già nota alle autorità e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si è svolta senza ulteriori sviluppi nelle ore successive.

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