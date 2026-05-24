Droga anche nello zaino della figlia arrestata coppia di nigeriani

Una coppia di cittadini nigeriani è stata arrestata dalla polizia a Bologna per detenzione di droga. Gli agenti hanno fermato gli uomini in via delle Fosse Ardeatine, nel quartiere Savena, trovandoli in possesso di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni, è stato scoperto anche dello stupefacente nello zaino della figlia di uno dei due. La coppia è ritenuta collegata a gruppi di spacciatori attivi nelle zone di via Amendola e piazza XX Settembre.

Bologna – Lotta allo spaccio, la Squadra mobile ha arrestato in flagranza “una coppia di cittadini nigeriani, residenti in via delle Fosse Ardeatine, al Savena, ma presumibilmente ricollegati direttamente” ai gruppi di spacciatori attivi nelle zone di via Amendola e di piazza XX Settembre. Lo fa sapere la Questura, ricordando che negli ultimi mesi sono state arrestate, proprio nell’area di via Amendola e di piazza XX Settembre, 17 persone. Gli investigatori della Mobile, a seguito di alcuni servizi di osservazione, hanno accertato che un 34enne nigeriano con precedenti anche specifici e destinatario, in passato, di un provvedimento di allontanamento da un’altra area cittadina, “si accompagnava con un gruppo di stranieri” che spacciavano nelle strade vicine a via delle Fosse Ardeatine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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