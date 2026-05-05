Napoli Porta Capuana controlli interforze | identificate oltre 100 persone

A Napoli, nel quartiere di Porta Capuana, si sono svolti controlli interforze con la partecipazione di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Durante l'operazione sono state identificate oltre 100 persone. Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche e controlli vari, senza segnalare situazioni di particolare rilievo o interventi specifici. L’attività si è conclusa con il controllo di numerosi cittadini presenti nell’area.

Maxi controllo della Questura di Napoli a Porta Capuana: impegnate Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Controlli straordinari e presenza rafforzata delle forze dell’ordine a Porta Capuana, dove nella giornata di ieri è scattata un’operazione interforze coordinata dalla Questura di Napoli per il presidio e la sicurezza del territorio. L’operazione coordinata nel cuore della città. L’attività ha coinvolto personale della Polizia di Stato, in particolare degli uffici Vicaria-Mercato, Bagnoli, Scampia e Montecalvario, oltre alla Divisione Anticrimine e all’ Ufficio Immigrazione. Ai controlli hanno preso parte anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e il personale della Polizia Locale, impegnati in un’azione congiunta ad ampio raggio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Porta Capuana, controlli interforze: identificate oltre 100 persone Notizie correlate Napoli Porta Capuana, controlli interforze: identificate 262 persone e sequestrati 3 veicoliAvellino – Proseguono gli incontri dei Carabinieri per la cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi Minorenni incontrollati. Leggi anche: Maxi controlli nelle vie della movida: identificate oltre 100 persone e pizzicati 5 minorenni a bere alcolici Altri aggiornamenti Temi più discussi: Porta Capuana, nessuna vittima nel crollo del palazzo. I residenti: Qui troppo degrado; Porta Capuana, arrivano 600 militari della Guardia di Finanza; Auto sospetta lasciata aperta in sosta a Porta Capuana: era un deposito di hashish e cocaina, tutto sequestrato; Napoli, l’ex pretura alla Finanza: Porta Capuana rinasce. Crollo a Napoli, palazzina giù a Porta Capuana: soccorritori al lavoro tra le maceriePaura nel cuore della notte a Napoli per il crollo di una palazzina in via Siniscalchi, a pochi passi dalla storica Porta Capuana. Intorno alle ore 2:00, un ... napolivillage.com Porta Capuana, nessuna vittima nel crollo del palazzo. I residenti: Qui troppo degradoNove persone sgomberate dagli edifici vicini. Il sindaco: Assurdo avere situazioni simili, tavolo in prefettura ... napoli.repubblica.it A seguito delle segnalazioni questa mattina la Napoli Servizi sta procedendo nuovamente al ripristino del dissuasore in porta Capuana. La sinergia tra istituzioni, cittadini e comitati è importante. Andiamo avanti! - facebook.com facebook