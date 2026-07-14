Controlli del NIL ad Avellino | tre attività sospese e maxi sanzioni

Durante controlli del NIL ad Avellino nel settore turistico-alberghiero, sono state sospese tre attività per lavoro nero e violazioni sulla sicurezza. Sono state eseguite verifiche in diverse strutture ricettive, riscontrando irregolarità che hanno portato alla sospensione immediata delle attività interessate. Sono state anche applicate maxi sanzioni alle aziende coinvolte.

Avellino, controlli nel settore turistico-alberghiero: sospensioni per lavoro nero e violazioni sulla sicurezza. Raffica di controlli nelle strutture ricettive. Prosegue l’attività del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Avellino nell’ambito delle verifiche finalizzate alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare. Nel corso della prima decade di luglio 2026, i militari, in collaborazione con i Carabinieri della linea territoriale, hanno effettuato una serie di controlli nel settore turistico-alberghiero della provincia, nell’ambito della campagna straordinaria disposta dal Comando Generale dell’Arma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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