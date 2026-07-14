Contratto Area Sanità a che punto siamo

Le trattative tra le parti per il rinnovo del contratto nazionale 2025-2027 dell’Area Sanità sono in corso. Si registra un clima positivo tra le parti coinvolte, che rappresentano dirigenti medici, sanitari, veterinari e professionisti sanitari. La discussione prosegue senza ostacoli evidenti, concentrandosi sulle condizioni contrattuali e sulle modalità di aggiornamento. Nessuna data ufficiale per la conclusione delle trattative è stata comunicata.

Sembra positivo il clima della trattativa all’Aran per il rinnovo del contratto nazionale 2025-2027 dell’Area Sanità, che riguarda i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. Un contratto che riguarda circa 138mila operatori, circa 120mila medici e oltre 17mila sanitari non medici. Il confronto con le organizzazioni sindacali è andato avanti “in un clima positivo e costruttivo, pur restando aperti alcuni nodi che saranno approfonditi nelle prossime riunioni”, fanno sapere dall’Agenzia. La trattativa proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e affrontare i temi ancora aperti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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