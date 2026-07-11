La Lega chiede chiarimenti sul progetto di trasformazione della linea ferroviaria Reggio-Ciano in una tranvia. Il consigliere regionale ha presentato un’interrogazione per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e le tempistiche previste. Al momento non sono stati resi pubblici dettagli sul percorso o sui finanziamenti necessari. La richiesta arriva dopo settimane di silenzio sulle eventuali modifiche al tracciato e alle modalità di realizzazione del nuovo collegamento.

Reggio-Ciano, la Lega vuole chiarezza sul futuro della linea ferroviaria e sull’ipotesi di trasformarla in tranvia. Il consigliere regionale Tommaso Fiazza ha presentato un’interrogazione alla Giunta De Pascale per sapere che seguito abbiano avuto gli impegni assunti un anno fa dalla stessa Regione insieme a Provincia e ai Comuni e a che punto è lo studio. "Nel settembre 2025 – ricorda Fiazza – era stato annunciato uno studio capace di confrontare l’attuale servizio ferroviario con soluzioni alternative, comprese quelle tranviarie e ferrotranviarie. Oggi, mentre è in corso la predisposizione del nuovo Piano regionale integrato dei trasporti, è doveroso capire se quello studio sia stato realizzato e se coincida con il Docfap indicato dalla Regione come passaggio preliminare indispensabile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tranvia sulla Reggio-Ciano, a che punto siamo?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Reggio-Ciano, calvario per i pendolariIn cinque mesi, sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano sono state soppressi 98 treni.

Leggi anche: La ilusión viaja en tranvía (L’illusione viaggia in tranvia) (1954): il gioiello della stagione messicana di Luis Buñuel restaurato per Venice Classics 2026

Argomenti più discussi: Tranvia sulla Reggio-Ciano, a che punto siamo?; Il rebus dei passaggi a livello, a Reggio Emilia sono 27.

Tranvia sulla Reggio-Ciano, a che punto siamo?In Regione la Lega chiede chiarezza sul futuro della linea dopo gli studi di fattibilità annunciati nel 2025 ... msn.com

Reggio-Ciano e la tranvia: Non deve restare ferrovia. Ma servono più corse e che siano affidabiliLa ferrovia Reggio-Ciano va verso la conversione in tranvia per un trasporto più efficiente. Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità sostenibile del capoluogo. Come procederanno gli enti locali ... ilrestodelcarlino.it