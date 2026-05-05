Sigarette verso l’aumento di prezzo? A che punto siamo

Gli esperti italiani nel settore medico e scientifico continuano a spingere per un aumento del prezzo delle sigarette, proponendo un incremento di circa cinque euro. La proposta arriva in un momento in cui il dibattito sulla tassazione e il costo del tabacco è tornato alla ribalta, con l’obiettivo di ridurre il consumo e migliorare la salute pubblica. La questione resta al centro delle discussioni tra le autorità e le associazioni di settore.

Oncologi e ricercatori italiani non si arrendono e rilanciano la campagna per ritoccare il prezzo delle sigarette, facendolo salire di 5 euro. E questo anche per i dispositivi elettronici. Il fatto è che in 4 anni è quasi raddoppiato l’uso delle sigarette elettroniche e di prodotti a tabacco riscaldato non bruciato: dal 3,9% nel 2021 al 7,4% nel 2025. Prodotti in voga in particolare dai 18-34enni (16,5%), mentre il consumo diminuisce nelle età successive, fino a raggiungere il livello più basso tra gli over 65 (1,4%). Ridurre il numero di fumatori è il primo obiettivo della proposta di legge d’iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sigarette più care, aumenti di 30 centesimi a pacchetto

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