Continua il pressing del Napoli | dialoghi tra i club per il giocatore

Il Napoli sta trattando con il Catanzaro per il trasferimento di Costantino Favasuli, difensore e esterno destro. Durante la sessione estiva di calciomercato, sono in corso discussioni tra le due società. La trattativa riguarda il possibile acquisto del giocatore da parte della squadra partenopea. Favasuli, attualmente in forza al Catanzaro, è al centro di conversazioni ufficiali tra i club.

Costantino Favasuli finisce nel mirino del Napoli durante la sessione estiva di calciomercato. Il difensore e esterno destro del Catanzaro, come rivela Gianluca Di Marzio, è oggetto di dialoghi concreti con la dirigenza partenopea per la difesa. Favasuli: da Catanzaro alla nazionale, ora mezza Serie A lo vuole. Il terzino ha costruito la sua reputazione in Serie B con prestazioni solide. Nel corso dell’ultima stagione ha accumulato 41 presenze, segnando 2 gol e fornendo 5 assist, trascinando il Catanzaro fino ai playoff promozione. A giugno 2026 ha ricevuto la convocazione in nazionale maggiore dal CT ad interim Silvio Baldini, debuttando negli impegni internazionali dell’Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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