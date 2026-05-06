Bernardo Silva Juve il giocatore preferisce il Barcellona ma il club bianconero continua a monitorare la situazione Tutti i dettagli

Il centrocampista portoghese ha manifestato la volontà di trasferirsi al Barcellona, che ha già avviato le trattative. La Juventus, invece, segue con attenzione gli sviluppi e valuta eventuali opportunità. La società catalana si è mossa in anticipo rispetto alle altre squadre interessate, mentre il club italiano mantiene un ruolo di osservatore. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali sui tempi o sulle cifre dell'operazione.

di Luca Fiore Bernardo Silva Juve, sceglie il Barcellona che si muove in anticipo sul portoghese mentre la dirigenza bianconera monitora la situazione. La Juventus pianifica il prossimo calciomercato, ma si registrano importanti novità su Bernardo Silva. Il talento, attualmente in forza al Manchester City, vedrà scadere il proprio contratto in estate, rappresentando un’occasione d’oro a parametro zero. L’entourage del portoghese valuta le innumerevoli opzioni per continuare a brillare sul campo. Tuttavia, l’ipotesi spagnola sta prendendo decisamente quota, complicando tutti i piani del club bianconero. Il Barcellona si è inserito con enorme forza, cercando di aggiungere notevole qualità alla mediana senza sborsare fondi per il cartellino, un fattore essenziale per le logiche economiche della società catalana in questa fase.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, il giocatore preferisce il Barcellona, ma il club bianconero continua a monitorare la situazione. Tutti i dettagli Notizie correlate Jackson Juventus, il club bianconero continua a monitorare l’attaccante. Ecco qual è la situazionedi Angelo CiarlettaJackson Juventus, il club bianconero continua a seguire il centravanti dopo il gradimento della scorsa estate. Bernardo Silva Juve: il centrocampista è un obiettivo bianconero, ma attenzione alla concorrenza di questo top club europeodi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve: il calciatore lusitano è un obiettivo bianconero, ma occhio alla concorrenza di questa big europea La... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Juve, ecco come Bernardo Silva giocherebbe insieme a Yildiz; Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo; Juve, Spalletti chiama Bernardo Silva. Colpo possibile in caso di Champions; Juve, a chi toglierebbe il posto Bernardo Silva? Spalletti pensa al 4-2-3-1, Thuram e Conceiçao... Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendoIl portoghese sarebbe a un passo dal chiudere con i blaugrana per la prossima stagione ma un dettaglio potrebbe ancora far saltare l'affare: i dettagli ... tuttosport.com Bernardo Silva Juve, i bianconeri accelerano: ecco il retroscena del contatto e aggiornamenti sull’affareIl calciomercato della Juventus entra nel vivo con una suggestione che sta accendendo l’entusiasmo dei tifosi bianconeri. Le recenti indicazioni tattiche hanno confermato che Luciano Spalletti ha chie ... calcionews24.com Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa - facebook.com facebook Juve, a chi toglierebbe il posto Bernardo Silva Spalletti pensa al 4-2-3-1, Thuram e Conceiçao... x.com