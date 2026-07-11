Occhio Napoli spunta un altro club su Zeballos | la posizione del giocatore

Exequiel Zeballos ha scelto di non trasferirsi al CSKA Mosca, rifiutando l’offerta del club russo. L’esterno argentino preferisce restare con il Boca Juniors, che spinge per la cessione. Nel frattempo, anche il Napoli si interessa al giocatore, che ha già preso una decisione contraria alla proposta russa. La trattativa tra Zeballos e il club partenopeo resta in fase di valutazione.

Exequiel Zeballos sceglie il Napoli e respinge l’offerta del CSKA Mosca: il Boca Juniors spinge per la cessione in Russia, ma l’esterno argentino ha deciso diversamente. Zeballos al Napoli: il Boca perde la partita con il CSKA. Secondo quanto rivela Tuttosport, il ds Giovanni Manna ha mosso il primo colpo della stagione estiva inviando una proposta ufficiale da 9 milioni di dollari al club argentino. L’offerta non include percentuali su future rivendite, una scelta che riduce il costo complessivo dell’operazione rispetto alle pretese iniziali del Boca Juniors. Il giocatore, sotto contratto fino al 2031, ha già comunicato la sua intenzione: vuole solo gli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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