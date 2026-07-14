Conte | Meloni sfiduciata ecco come è andata in Aula apra la crisi e vada a casa

Da iltempo.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In aula si è aperta una dura discussione tra il presidente del Consiglio e la premier, con il primo che ha dichiarato la sfiducia nei confronti del governo, invitando la collega a dimettersi. Contestualmente, il presidente di un'assemblea regionale ha commentato su un disguido riguardante l'uso delle mascherine, affermando che se fosse stato il centrodestra a commettere lo stesso errore, sarebbe stato definito un pasticcio. Nella stessa giornata, le consulte studentesche hanno partecipato per la prima volta ai lavori di un importante comitato.

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Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente (Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 "Come siamo arrivati a questo emendamento? Dopo quattro anni di zero riforme. Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento poche ore fa dicendo che bisognava metterci la faccia. È sfiduciata, apra la crisi di Governo e vada a casa ". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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