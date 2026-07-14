In aula si è aperta una dura discussione tra il presidente del Consiglio e la premier, con il primo che ha dichiarato la sfiducia nei confronti del governo, invitando la collega a dimettersi. Contestualmente, il presidente di un'assemblea regionale ha commentato su un disguido riguardante l'uso delle mascherine, affermando che se fosse stato il centrodestra a commettere lo stesso errore, sarebbe stato definito un pasticcio. Nella stessa giornata, le consulte studentesche hanno partecipato per la prima volta ai lavori di un importante comitato.

Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente (Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 "Come siamo arrivati a questo emendamento? Dopo quattro anni di zero riforme. Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento poche ore fa dicendo che bisognava metterci la faccia. È sfiduciata, apra la crisi di Governo e vada a casa ". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte: Meloni sfiduciata ecco come è andata in Aula, apra la crisi e vada a casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L.elettorale, Conte: Meloni sfiduciata, apra la crisi e vada a casaIl leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto alla presidente del Consiglio di aprire la crisi di governo e dimettersi, accusandola di aver sfiduciato...

Legge elettorale, Conte: “Siete andati sotto, avete sfiduciato Meloni. Ora aprite la crisi di governo e andate a casa”Giuseppe Conte ha dichiarato in aula che il governo è stato sfiduciato, riferendosi alla bocciatura dell’emendamento sulle preferenze.

Conte: Meloni sfiduciata ecco come è andata in Aula, apra la crisi e vada a casa(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 Come siamo arrivati a questo emendamento? Dopo quattro anni di zero riforme. Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento poche ore fa dicendo che bisognava metterc ... la7.it

Conte, Meloni sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Bisogna assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Dopo quattro anni, il governo vuole cambiare le regole del gioco, con il il tentativo proditorio di FdI e di M ... tuttosport.com