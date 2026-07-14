Consultori a scuola | il progetto che avvicina i giovani alla prevenzione e all’affettività

Da corrieretoscano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’anno scolastico 2025-2026, in alcune scuole delle Valli Etrusche sono stati realizzati 136 interventi formativi da parte dell’Unità Funzionale Consultoriale Bassa Val di Cecina e Val di Cornia. Questi incontri hanno coinvolto circa 2.000 studenti, con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla salute, alla prevenzione e all’affettività. Il progetto mira ad avvicinare i giovani a temi legati alla salute sessuale e al benessere psicologico.

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Un bilancio positivo per l’educazione alla salute nelle scuole delle Valli Etrusche. Nel corso dell’anno scolastico 20252026, l’Unità Funzionale Consultoriale Bassa Val di Cecina e Val di Cornia ha portato a termine 136 interventi formativi, coinvolgendo complessivamente 2.762 studenti. L’iniziativa, realizzata in sinergia con la UOC Educazione e Promozione della Salute dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ha visto la partecipazione di 124 classi, spaziando dalle scuole primarie fino agli istituti superiori. Il programma si è articolato su diverse fasce d’età, con percorsi mirati a rispondere alle esigenze di ogni grado di istruzione. Per i... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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