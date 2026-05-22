Secondo un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità, la pornografia ha un ruolo nel promuovere una visione performativa e potenzialmente rischiosa dei rapporti sessuali. Si registra un aumento tra le giovani di infezioni come la gonorrea alla gola, mentre l’uso del preservativo diminuisce. Molte giovani si informano online, dove trovano spesso contenuti poco corretti o fuorvianti. L’esperta ha sottolineato l’urgenza di promuovere programmi di educazione all’affettività e alla salute sessuale nelle scuole.

Parallelamente, e d'altronde senza sorpese, crescono anche i numeri delle infezioni sessualmente trasmissibili. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2023 le segnalazioni di IST sono aumentate del 16,1% rispetto al 2021, con incrementi molto marcati per gonorrea (+83,2%), sifilide primaria e secondaria (+25,5%) e clamidia (+21,4%). Tornano inoltre a salire anche le nuove diagnosi di HIV. Per capire cosa sta cambiando nei comportamenti dei più giovani, nel rapporto con il digitale e nella percezione del rischio, abbiamo intervistato Barbara Suligoi, medico ed epidemiologa, ex dirigente di ricerca all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dove ha operato dal 1992. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barbara Suligoi dell'Istituto Superiore di Sanità: «La pornografia normalizza una visione performativa e rischiosa dei rapporti. In crescita tra le giovani i casi di gonorrea nella faringe. Urgente l'educazione all’affettività e alla salute sessuale a scuola»

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Le nuove diagnosi di HIV e i casi di Aids 2024, cosa ci dicono i dati dell'Iss

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