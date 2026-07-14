Le vendite di console sono diminuite del 19,5% nel 2026, secondo il report S&P Kagan. La crisi delle memorie ha ridotto le scorte di RAM e SSD, influenzando negativamente il mercato. La PS5 ha registrato un calo nelle vendite, mentre le vendite di Xbox si avvicinano allo zero. La ripresa del settore dipende dall'andamento dei prezzi dei componenti di memoria.

Il report S&P Kagan fotografa un mercato in contrazione: PS5 in calo, Xbox verso lo zero e una ripresa che dipende dai prezzi di RAM e SSD. Il mercato delle console si prepara a un 2026 in frenata netta: secondo un rapporto di S&P Global Market Intelligence Kagan, le vendite scenderanno del 19,5%, fino a 33,9 milioni di unità — un ridimensionamento la cui causa, questa volta, non è la saturazione del mercato ma qualcosa di più a monte: l’impennata dei prezzi legata alla crisi di RAM e memorie flash, che ha reso l’hardware da gioco sensibilmente più caro. Il contraccolpo arriva dopo un 2025 in crescita, quando il lancio di Nintendo Switch 2 aveva spinto le spedizioni globali a 42,1 milioni di unità (+13,5%): quella spinta, però, nel 2026 si esaurisce, e il mercato torna a contrarsi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Console, vendite giù del 19,5% nel 2026: colpa della crisi delle memorie

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