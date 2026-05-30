Karex ha registrato un calo del 20% nelle vendite, mentre i prodotti sintetici stanno conquistando quote di mercato. I nuovi dazi imposti da Trump potrebbero incidere sulla catena di approvvigionamento, aumentando i costi. L’aumento delle materie prime sta riducendo i margini di profitto dell’azienda. La situazione evidenzia le difficoltà nel settore legate alle tensioni commerciali e ai costi crescenti.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi dazi di Trump la catena di approvvigionamento?. Perché l'aumento delle materie prime sta distruggendo i margini di Karex?. Quali nuovi competitor sintetici stanno rubando quote di mercato al leader?. Come cambierà il settore dopo il crollo dei sussidi americani?.? In Breve Titoli Karex perdono un terzo del valore nel primo trimestre 2026.. Dazi Trump e tagli ai sussidi USA colpiscono la catena produttiva.. Costi materie prime in aumento favoriscono l'ingresso di dispositivi sintetici.. Il settore affronta un cambio di paradigma verso nuove tecnologie alternative..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Karex in crisi: vendite giù del 20% e l’ascesa dei prodotti sintetici

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