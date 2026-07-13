Consob accordo sul presidente | Forza Italia ha scelto Guido Stazi

Da repubblica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Forza Italia ha scelto Guido Stazi come nuovo presidente di Consob. La relazione annuale è stata consegnata dal vicario Chiara Mosca. Domani il consiglio dei ministri approverà la nomina, che sbloccherà anche le nomine di Antitrust e Anac.

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La relazione annuale affidata al vicario Chiara Mosca. Domani in consiglio dei ministri, la nomina che sblocca anche Antitrust e Anac. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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