Consob accordo sul presidente | Forza Italia ha scelto Guido Stazi
Forza Italia ha scelto Guido Stazi come nuovo presidente di Consob. La relazione annuale è stata consegnata dal vicario Chiara Mosca. Domani il consiglio dei ministri approverà la nomina, che sbloccherà anche le nomine di Antitrust e Anac.
La relazione annuale affidata al vicario Chiara Mosca. Domani in consiglio dei ministri, la nomina che sblocca anche Antitrust e Anac. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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