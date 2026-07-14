Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie di 86 e poi si è suicidato, a Bologna. La coppia è stata trovata senza vita in una abitazione di Corticella. L’uomo aveva confidato a una parente di poter ricorrere alla pistola in caso di difficoltà. Dopo il fatto, l’uomo aveva donato le case agli amici. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato le indagini per chiarire le circostanze.

Bologna, 15 luglio 2026 – Aveva detto che l’avrebbe fatto: ed è accaduto davvero. Roberto Rizzioli, 81 anni – che sabato mattina ha sparato alla moglie Gianna Galletti, 86 anni, togliendosi poi la vita – aveva parlato, qualche tempo fa, con una parente: “Se non ce la farò più, c’è sempre la pistola”, avrebbe detto, in un momento di sconforto. Ieri, nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio-suicidio ( titolare del fascicolo la pm Francesca Arienti ) si è svolta l’autopsia sui coniugi, che è stata eseguita dal medico legale Paolo Fais. Non sono emerse novità rispetto alla prima ricostruzione del delitto: Rizzioli ha sparato due colpi contro la donna, poi uno rivolto verso se stesso, tutti esplosi con la sua rivoltella, che era regolarmente detenuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Coniugi morti in Corticella, le case donate agli amici e la confessione rivelatrice

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