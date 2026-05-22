Coniugi morti altro intoppo Un cavillo riferma il processo

Un nuovo ostacolo si presenta nel procedimento riguardante la morte dei coniugi di Fabriano, deceduti a 40 anni il 4 gennaio 2025 in via Esino a Torrette. La questione riguarda un cavillo legale che ha portato alla sospensione dell’udienza preliminare, rallentando così le procedure giudiziarie. La vicenda coinvolge i due coniugi e le indagini sono ancora in corso, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche della decisione.

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C’è un altro intoppo per l’ udienza preliminare sulla morte dei coniugi di Fabriano, Diego Duca e Lucia Manfredi che hanno perso la vita all’età di 40 anni, la mattina del 4 gennaio del 2025, in via Esino, a Torrette. Un’automobile condotta da un collaboratore scolastico di 61 anni finì contro di loro mentre erano fermi con la propria Fiat Panda all’incontro con via Aso. Manca un passaggio con il giudice tutelare del figlio minorenne della coppia, sull’autorizzazione del pagamento dell’assicurazione ed è stata sciolta l’eccezione sollevata sulla possibilità da parte dello stesso di costituirsi parte civile con l’avvocato Ruggero Benvenuto.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coniugi morti, altro intoppo. Un cavillo riferma il processo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Processo sulla discarica di Finale: "Ennesimo rinvio per un cavillo"Altra convocazione presso il Tribunale di Modena per la discarica di via Comunale Rovere, ora posta sotto sequestro dalla Procura, ed ennesimo rinvio. Coniugi trovati morti a Bisceglie, ipotesi omicidio-suicidioAGI - Si chiamavano Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, e Luigi Gentile, 61 anni, i coniugi trovati morti questa mattina a Bisceglie, in via Vittorio Veneto... Coniugi morti. La moglie uccisa con 9 fendentiPrime verità dall’autopsia eseguita sui cadaveri dei coniugi trovati morti domenica scorsa nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Il medico legale Marta Guerini ha trovato nove ferite in ... lanazione.it Coniugi morti in via Orsini, i tagli al ventre e forse la fuga. Spunta un secondo coltelloFirenze, 4 dicembre 2025 – I tagli allo stomaco. Il probabile tentativo di fuga. I due corpi stesi a terra, uno accanto all’altro, a pochi centimetri dalla porta d’entrata. Sarebbe avvenuto tutto in ... lanazione.it