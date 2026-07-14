Condizionamento e refrigerazione | la svolta ecologica emiliana
L’Unione Europea mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con obiettivi di riduzione delle emissioni. La transizione riguarda anche il settore del condizionamento e della refrigerazione, che si sta orientando verso soluzioni più sostenibili. Le misure includono l’adozione di tecnologie a basso impatto ambientale e l’uso di refrigeranti meno dannosi. La svolta ecologica in Emilia-Romagna si inserisce in questa strategia europea, con investimenti e innovazioni nel settore.
L’Unione Europea punta a diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, attraverso obiettivi stringenti di riduzione delle emissioni. Questo ambizioso piano coinvolge anche il settore della refrigerazione e dell’aria condizionata, responsabili di una quota significativa di gas serra. Da qui la decisione di abbandonare progressivamente i gas fluorurati ad alto impatto climatico (F-gas) e di privilegiare refrigeranti naturali o a basso GWP (Global Warming Potential). In altre parole, la politica europea stringe le maglie su sostanze come gli HFC più inquinanti, favorendo soluzioni più verdi. Cosa dice la legge sui gas fluorurati?. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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