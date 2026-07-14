Condizionamento e refrigerazione | la svolta ecologica emiliana

Notizia in breve

L’Unione Europea mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con obiettivi di riduzione delle emissioni. La transizione riguarda anche il settore del condizionamento e della refrigerazione, che si sta orientando verso soluzioni più sostenibili. Le misure includono l’adozione di tecnologie a basso impatto ambientale e l’uso di refrigeranti meno dannosi. La svolta ecologica in Emilia-Romagna si inserisce in questa strategia europea, con investimenti e innovazioni nel settore.