Una singola cella temporalesca ha prodotto circa 300 fulmini sulla pianura emiliana. La tempesta si è sviluppata grazie a meccanismi termici che hanno alimentato intense attività elettriche. La presenza di forti gradienti di temperatura e umidità ha favorito la formazione di grandi cumulonembi, generando numerosi scarichi elettrici. La perturbazione ha coinvolto un'ampia area, con un grande numero di fulmini concentrati in poche ore.

Come ha fatto una singola cella a generare 300 fulmini?. Quali meccanismi termici hanno alimentato questa violenta tempesta?. Cosa dicono i radar sulle prossime ore in Emilia?. Quali comportamenti adottare per evitare rischi durante l'allerta gialla?.? In Breve Oltre 300 scariche elettriche nube-suolo hanno colpito l'area urbana di Parma.. L'instabilità è causata dal contrasto tra aria calda umida e correnti fresche.. L'allerta gialla di Protezione Civile e Regione Emilia-Romagna prevedeva rovesci e grandine.. Il fenomeno ha interessato la pianura emiliana con progressione da ovest verso est.. Oltre 300 scariche elettriche colpiscono Parma: la violenta cella temporalesca che ha scosso la pianura emiliana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tempesta su Parma: 300 fulmini scuotono la pianura emiliana

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