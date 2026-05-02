Petrolchimico | Svolta decisiva per la transizione ecologica e la tutela del lavoro
Recentemente, i consiglieri comunali del Partito Democratico di Brindisi hanno diffuso una nota in cui si parla di una svolta importante per il futuro del polo petrolchimico della città. La comunicazione fa riferimento a un cambiamento che potrebbe influenzare sia la transizione ecologica sia la tutela dei posti di lavoro legati a questa realtà industriale. La questione rimane al centro del dibattito locale e nazionale.
Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei consiglieri comunali del Pd di Brindisi (Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano)Il futuro del polo petrolchimico di Brindisi negli ultimi giorni ha registrato una svolta auspicata e decisiva in merito al rilancio della transizione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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