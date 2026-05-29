Il fratello del premier è stato accusato di aver fatto parte di una rete interna al partito di governo coinvolta in interferenze. La procura ha richiesto una condanna a tre anni di carcere. Il caso ha attirato l’attenzione politica e potrebbe influenzare la stabilità dell’attuale governo. Le indagini riguardano anche altri membri del partito, sospettati di aver partecipato a attività illecite legate alla rete. La questione si inserisce in un quadro di tensione politica crescente.

? Domande chiave Chi sono i membri della rete interna al Psoe accusati di interferenza?. Come può il caso del fratello del premier destabilizzare il governo?. Perché il ministro Puente parla di un disegno contro l'esecutivo?. Quali conseguenze avranno le sentenze sulla tenuta del potere di Sanchez?.? In Breve Il ministro Oscar Puente accusa manovre per abbattere il governo fuori dalle urne.. Il giudice Pedraz indaga Santos Cerdan per una presunta rete interna al Psoe.. Il premier affronterà il Parlamento dopo il Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno.. Il caso richiama il dossier Kitchen con condanne richieste fino a 15 anni..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Sanchez: il PP punta a 3 anni di carcere per il fratello del premier

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