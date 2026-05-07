Pizzicato vicino al locale nonostante il divieto per rapina e lesioni personali | 24enne finisce in carcere

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri durante un controllo nel territorio, nonostante fosse presente vicino a un locale nonostante un divieto. L’operazione ha portato all’arresto per rapina e lesioni personali. I militari hanno effettuato un sopralluogo nella zona e hanno fermato l’uomo, che è stato portato in carcere. La vicenda si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione condotte dalle forze dell’ordine.

Dall’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della compagnia di Lugo arriva un arresto. Nei giorni scorsi, i militari della stazione di Villanova di Bagnacavallo hanno infatti fermato un 24enne di origini straniere, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Condannato per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza finisce in carcereNel tardo pomeriggio dello scorso 17 febbraio i Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno arrestato un uomo di 31 anni, in esecuzione... Cerca di riallacciare i contatti con la moglie nonostante il divieto e finisce in carcereUn nuovo intervento dei carabinieri in provincia di Verona, a tutela delle vittime di violenza e stalking, è sfociato nell'ennesimo arresto. Contenuti e approfondimenti Si parla di: 'Straccia' il foglio di via, pizzicato dalla polizia locale; Baby bullo pizzicato con 60 grammi di hashish e denunciato.