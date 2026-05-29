Napoli Centrale arrestato | deve scontare oltre 4 anni
Un uomo è stato arrestato alla stazione di Napoli Centrale durante controlli della Polizia Ferroviaria. Era ricercato perché condannato a più di quattro anni di reclusione per rapine commesse a Catania. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione di routine, e l’uomo è stato portato in carcere. La polizia ha eseguito la cattura in base a un ordine di esecuzione della pena.
Napoli Centrale, controlli della Polizia Ferroviaria: arrestato un uomo condannato a oltre 4 anni per rapine commesse a Catania. Napoli, controlli straordinari nella stazione centrale. Proseguono i servizi di sicurezza nelle aree sensibili della città, con particolare attenzione alla stazione di Napoli Centrale e alla piazza antistante. Nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli per prevenire e contrastare il fenomeno della criminalità. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. L’individuazione del sospetto. Nel corso dei controlli effettuati nei giorni scorsi, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento ritenuto sospetto nei pressi dello scalo ferroviario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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