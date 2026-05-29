Napoli Centrale arrestato | deve scontare oltre 4 anni

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato alla stazione di Napoli Centrale durante controlli della Polizia Ferroviaria. Era ricercato perché condannato a più di quattro anni di reclusione per rapine commesse a Catania. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione di routine, e l’uomo è stato portato in carcere. La polizia ha eseguito la cattura in base a un ordine di esecuzione della pena.