Il presidente di Confartigianato imprese balneari ha annunciato che, se verrà approvato il bando-tipo che premia le attività confinanti con punteggi maggiori, sarà presentato un ricorso. La questione riguarda le concessioni e i bandi pubblici, con particolare attenzione alle modalità di attribuzione dei punteggi. La posizione dell’associazione è chiara e pronta all’azione legale in caso di approvazione della normativa. I tempi per le decisioni sono stretti.

Rimini, 14 luglio 2026 – “Così non va. Se passa il bando-tipo nella parte relativa alle attività confinanti premiate nel punteggio, faremo ricorso”. Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese balneari non fa melina e va dritto al punto, anche perché i tempi stringono. I Comuni si stanno muovendo mentre da Roma non arrivano decisioni definitive. Dopo l’incontro tra associazioni dei balneari e il ministero avvenuto ieri pomeriggio, ancora non si sa quando verrà emanato il bando-tipo per i rinnovi delle concessioni. Sul banco degli imputati i bagnini hanno messo una parte del documento nel quale vengono citati gli alberghi frontisti e titolari di una concessione demanaile e gli imprenditori che già gestiscono una concessione limitrofa o confinante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concessioni e bandi: “Vantaggi agli hotel, diventerà una guerra e siamo pronti ai ricorsi”

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