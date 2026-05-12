Ostia il TAR blocca i ricorsi | restano validi i bandi per i lidi

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di respingere i ricorsi presentati dai concessionari dei lidi di Ostia, mantenendo così in vigore i bandi pubblicati per l’assegnazione delle concessioni. La decisione riguarda le contestazioni relative alle nuove normative e alle tariffe applicate, tra cui una recente royalty introdotta che potrebbe incidere sui ricavi delle attività balneari. La vicenda tiene banco tra operatori e amministrazione locale.

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? Domande chiave Perché il TAR ha respinto i ricorsi dei concessionari di Ostia?. Come influirà la nuova royalty sul fatturato dei gestori dei lidi?. Chi dovrà sostenere il rischio economico della brevissima durata contrattuale?. Cosa cambierà per la gestione delle 31 concessioni balneari romane?.? In Breve Bando pubblicato il 14 febbraio 2025 per 31 concessioni balneari a Ostia.. Sentenze numero 8656, 8657 e 8660 della Sezione Quinta Ter del TAR Lazio.. Royalty calcolata sul fatturato oltre alla quota base d'asta del 2,00%.. Proroghe concessioni esistenti previste fino al 30 settembre 2027 o marzo 2028..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostia, il TAR blocca i ricorsi: restano validi i bandi per i lidi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ostia, concessioni balneari: il Tar dà ragione a Roma Capitale sul bando dei lidiOstia, 11 maggio 2026 – Il Tar del Lazio, Sezione Quinta Ter, ha respinto i ricorsi presentati da alcuni concessionari dei lidi di Ostia contro... Ostia, il TAR assegno lo stabilimento Battistini e chiude la stagione dei ricorsiUna nuova vita per lo stabilimento Battistini di Ostia che, dopo una sentenza del TAR del Lazio, cambia gestione.