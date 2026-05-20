Concessioni primi bandi entro l’estate

Entro poche settimane partiranno le aste per il rinnovo delle concessioni balneari, con l’obiettivo di avviare i bandi entro l’estate. L’assessore al Demanio ha confermato che le procedure saranno avviate a breve, senza indicare una data precisa, ma sottolineando che l’obiettivo è rispettare questa tempistica. Le concessioni attuali sono in scadenza e il nuovo sistema di assegnazione mira a rinnovare i contratti attraverso procedure di gara pubbliche.

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