Concessioni primi bandi entro l’estate
Entro poche settimane partiranno le aste per il rinnovo delle concessioni balneari, con l’obiettivo di avviare i bandi entro l’estate. L’assessore al Demanio ha confermato che le procedure saranno avviate a breve, senza indicare una data precisa, ma sottolineando che l’obiettivo è rispettare questa tempistica. Le concessioni attuali sono in scadenza e il nuovo sistema di assegnazione mira a rinnovare i contratti attraverso procedure di gara pubbliche.
Aste per i rinnovi delle concessioni balneari, è una questione di poche settimane. "Partiamo entro l’estate" ammette l’assessore al Demanio Christian Andruccioli. Come sta accadendo a Rimini, anche nella Perla verde si partirà con le concessioni che offrono minori problemi da un punto di vista della gestione del bando. In altri termini si comincerà con le zone di spiaggia a sud, dal confine con Misano risalendo verso nord. In questi stabilimenti il Comune negli ultimi anni ha prima acquistato le aree di spiaggia dai Ceschina e poi ha fatto aste pubbliche per venderle. Buona parte, salvo qualche frustolo dalle dimensioni ridotte, sono state acquistate dai bagnini o società provenienti da fuori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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