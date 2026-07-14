concerto organistico con enrico viccardi

Si apre stasera, nella chiesa di San Francesco a Lerici, la stagione dei concerti organistici estivi promossa dalla parrocchia con il contributo e il patrocinio del Comune di Lerici e alcuni sponsor del territorio. Protagonista della serata (21.30) sarà il maestro Enrico Viccardi, tra i più apprezzati interpreti del repertorio organistico storico. Il programma propone un percorso attraverso oltre un secolo e mezzo di musica europea per tastiera, dal barocco di Alessandro Scarlatti, Georg Böhm e Johann Sebastian Bach fino al classicismo di Wolfgang Amadeus Mozart e Christian Friedrich Ruppe. Nella sua carriera Viccardi ha collaborato con prestigiosi ensemble e direttori, incidendo numerosi cd e dvd dedicati al repertorio organistico, con particolare attenzione alla musica di Bach. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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