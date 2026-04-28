Nocera Inferiore il 1 Maggio concerto in Piazza Diaz con Enrico Ruggeri

Il 1 maggio a Nocera Inferiore si terrà un concerto in Piazza Diaz dedicato alla Festa del Lavoro. L’evento vedrà la presenza di Enrico Ruggeri, che salirà sul palco per esibirsi di fronte al pubblico presente. L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo delle celebrazioni della giornata, che coinvolgono cittadini e visitatori nella piazza principale della città.

La Festa del Lavoro a Nocera Inferiore si chiuderà con un grande momento di musica e partecipazione nel cuore della città. Il 1 maggio, alle ore 21, in Piazza Diaz salirà sul palco Enrico Ruggieri, protagonista di una serata speciale aperta a tutta la cittadinanza.Un appuntamento pensato per.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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