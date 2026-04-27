Festa di Sant’Anna ad Alife con Enrico Ruggeri in concerto

Ad Alife, i festeggiamenti in onore di Sant’Anna sono iniziati il 17 luglio e proseguiranno fino al 29, con un programma che include eventi religiosi, civili e musicali. Tra gli appuntamenti principali figura il concerto di Enrico Ruggeri, che si svolgerà nel corso delle celebrazioni. La festa si svolge in un periodo di circa due settimane, attirando sia residenti sia visitatori da altre zone.

Una festa che unisce fede, tradizione e grande musica. Entrano nel vivo ad Alife i festeggiamenti in onore di Sant’Anna, in programma dal 17 al 29 luglio 2026, con un calendario ricco di appuntamenti religiosi e civili destinati a coinvolgere l’intera comunità e i numerosi visitatori attesi.Ad.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Festa del Perdono a Ortona: Enrico Ruggeri in concerto e 11 giorni di celebrazioniUndici giorni di celebrazioni per uno degli appuntamenti più identitari di Ortona: è il Perdono che unisce fede, tradizione e spettacolo. “Cosa hanno fatto ad Arisa”. Enrico Ruggeri interviene. E frecciata a Conti: “Ho visto tutto”Al Festival di Sanremo 2026 basta un attimo per trasformare una performance in un caso. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sant’Anna compie 50 anni: comunità in festa; 25 aprile, Schlein a Sant'Anna di Stazzema: Il fascismo non è un'opinione ma un reato; Festa della Liberazione a Bagni di Lucca e Sant’Anna di Stazzema -; Festa della Liberazione, Elly Schlein a Sant'Anna di Stazzema: Qui si è visto il male del mondo. Festa di Sant’Anna ad Alife con Enrico Ruggeri in concertoUna festa che unisce fede, tradizione e grande musica. Entrano nel vivo ad Alife i festeggiamenti in onore di Sant’Anna, in programma dal 17 al 29 luglio 2026, con un calendario ricco di appuntamenti ... casertanews.it Festa di Sant’Anna, riapre al pubblico la storica sala del Mezzanino di Palazzo VecchioFirenze, 23 luglio 2025 - Torna fruibile e rientra a far parte del percorso museale una parte solitamente inaccessibile di Palazzo Vecchio. A partire dal prossimo 26 luglio, in occasione del ... lanazione.it Trg media. . DEVOZIONE E APPARTENENZA A Gubbio i ceraioli di San Giorgio in festa nel giorno del Santo guerriero con la cerimonia di investitura del capodieci Francesco Spogli. "Solidarietà, devozione e appartenenza da consegnare ai giovani" dichiara i - facebook.com facebook