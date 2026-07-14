Reggio Emilia, 14 luglio 2026 – Il 15 luglio il centro storico si prepara a un mercoledì di fuoco. I ‘Mercoledì da leoni’ giungono all’atto conclusivo, chiudendo un ciclo di appuntamenti che ha saputo riaccendere le piazze reggiane con una vitalità contagiosa. La formula capillare e trasversale spazia dal rigore scientifico alla leggerezza del gioco. Momento clou, il live show gratuito dei Nomadi, mentre tutto il resto del centro vivrà di luce propria, con un ventaglio di proposte studiate per ogni sensibilità. Per chi cerca nutrimento intellettuale, l’appuntamento è in piazza Fontanesi. Il programma: i Nomadi il momento clou. Alle 18.30, nell’ambito di ‘L’Anima della piazza’, il pubblico potrà incontrare Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto gratis dei Nomadi all’ultimo atto dei ‘Mercoledì da leoni’

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Concerto Nomadi a Cremona 24/01/2026 - @nomadi

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