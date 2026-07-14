Arriva l’ultimo atto dei ‘Mercoledì da Leoni’, in centro a Reggio, con il concerto dei Nomadi come attrazione principale della serata di domani, dalle 21, in piazza Prampolini (nella foto, Beppe Carletti, leader della band). Sempre domani sera in piazza della Vittoria sarà possibile seguire la semifinale dei Mondiali di calcio su maxischermo e già dalle 20 la piazza sarà interamente dedicata al calcio, con eventi street soccer e calcio free style a cura di Pop sport event intertainment, biliardini e subbuteo a cura di settore Giochi tradizionali Uisp Reggio e Subbuteoland. A farla da ‘leone’ sarà la rassegna " l’Anima della piazza ", alle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ultimo ‘Mercoledì da Leoni’. Il gran finale coi Nomadi

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Australian Open 2026 p. 7: Mercoledì da leoni con Jan, Ben, Lollo e Nole!

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Reggio, per l'ultimo Mercoledì da leoni ci sono i Nomadi in concerto in piazza Prampolini 24emilia.com/reggio-per-lul… x.com