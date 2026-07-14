Ultimo ‘Mercoledì da Leoni’ Il gran finale coi Nomadi

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani sera alle 21, in piazza Prampolini a Reggio, si terrà il concerto dei Nomadi, ultimo evento dei ‘Mercoledì da Leoni’. La band si esibirà come attrazione principale dell’ultimo appuntamento della rassegna. La serata si svolgerà all’aperto e sarà aperta al pubblico. L’evento conclude la serie di incontri settimanali con musica dal vivo nel centro cittadino.

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Arriva l’ultimo atto dei ‘Mercoledì da Leoni’, in centro a Reggio, con il concerto dei Nomadi come attrazione principale della serata di domani, dalle 21, in piazza Prampolini (nella foto, Beppe Carletti, leader della band). Sempre domani sera in piazza della Vittoria sarà possibile seguire la semifinale dei Mondiali di calcio su maxischermo e già dalle 20 la piazza sarà interamente dedicata al calcio, con eventi street soccer e calcio free style a cura di Pop sport event intertainment, biliardini e subbuteo a cura di settore Giochi tradizionali Uisp Reggio e Subbuteoland. A farla da ‘leone’ sarà la rassegna " l’Anima della piazza ", alle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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