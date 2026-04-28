I Nomadi in concerto gratis a Vasanello per San Lanno | il programma della festa patronale

A Vasanello si svolge dal 2 all'8 maggio la festa dedicata al patrono san Lanno, con un ricco calendario di eventi. Tra le iniziative previste ci sono concerti, mostre e momenti di aggregazione per tutte le età, organizzati dal comitato locale in collaborazione con l'amministrazione comunale. Tra le attrazioni principali ci sono i concerti dei Nomadi, che si terranno gratuitamente nel corso della manifestazione.

Vasanello celebra il patrono san Lanno con una grande festa, dal 2 fino all'8 maggio. Il ricchissimo programma, organizzato dal comitato Classe 85 in collaborazione con l'amministrazione comunale, presenta tante iniziative, pensate per divertire adulti e bambini tra tradizione, fede e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Fede, musica e sapori per San Marco Evangelista: il programma della festa patronaleCELLINO SAN MARCO – Comunità in fermento per le celebrazioni in onore del Santo Patrono. San Pancrazio: musica, arte, gastronomia e spettacolo per la festa patronale. Ron in concertoSAN PANCRAZIO SALENTINO – La comunità di San Pancrazio Salentino si prepara a vivere i giorni più attesi dell’anno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festa grande per il patrono San Lanno a Vasanello attesa per il live gratuito dei Nomadi; I Nomadi in concerto a Formia per San Giovanni: musica e memoria il 24 giugno a Largo Paone; Formia, Nomadi in concerto per San Giovanni. A Vasanello arrivano i Nomadi, concerto gratuito in piazza per i festeggiamenti di San Lanno (IL PROGRAMMA)Una settimana di appuntamenti VASANELLO - E’ iniziato a Vasanello il conto alla rovescia per i festeggiamenti in onore del patrono San Lanno, che, come da tr ... etrurianews.it I Nomadi in concerto a VasanelloVASANELLO - È iniziato a Vasanello il conto alla rovescia per i festeggiamenti in onore del patrono San Lanno, che, come da tradizione, aprono il calendario dei grandi concerti in piazza. L’evento di ... civonline.it Una settimana di appuntamenti VASANELLO - E’ iniziato a Vasanello il conto alla rovescia per i festeggiamenti in onore del patrono San Lanno, che, come da tradizione, aprono il calendario dei grandi concerti in piazza. L’evento di punta dell’intero cartellone - facebook.com facebook