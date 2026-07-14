A Montecitorio è il giorno della patrimoniale. Tutti convocati alle 15 nella Sala Berlinguer per la presentazione del libro del giornalista Riccardo Staglianò. Titolo del pamphlet: «Tassare i milionari. Prendere ai ricchi per dare ai poveri». Ospiti d'onore: Chiara Appendino del M5S, Maria Cecilia Guerra del Pd ed Elisabetta Piccolotti. Modera la giornalista Eva Giovannini. C'è dunque il campo largo della foto dell'Osteria di Campo dei Fiori che intende mettere un ulteriore tassello al futuro programma della coalizione. Assenti i centristi ma non è una notizia. E platea quasi deserta. Sarà forse per il caldo o perché il lunedì l'attività parlamentare è quasi sempre scarica, ma la sala rimane quasi vuota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Con la patrimoniale vinceremo le elezioni". Ma la sala è deserta

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