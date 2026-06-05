Pier Luigi Bersani ha affermato che, secondo lui, la vittoria alle prossime elezioni potrebbe essere raggiunta attraverso l’introduzione di una patrimoniale. Durante un’intervista in un talk show di Rete4, ha anche sollecitato una riflessione sulla definizione di soggetto ricco, chiedendo quale soglia debba essere considerata per questa classificazione. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sulle modalità di applicazione della misura.

“Qual è la soglia per definire un soggetto ricco?”. È questa la domanda che viene posta dal giornalista di 4 di Sera, talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, a Pier Luigi Bersani, ex leader del Partito democratico. L'esponente di sinistra non ha dubbi sulla risposta al quesito: “Uno può scegliere. Per esempio uno prende i dati di Bankitalia e vede che il 10% degli italiani possiede il 61% della ricchezza. Se scegle invece l'Istat si accorge che il 5% degli italiani possiede il 49% della ricchezza. Cioè, vogliamo discuterne?”. “La patrimoniale è una buona proposta elettorale? Può far vincere il campo largo?”, chiede ancora il giornalista a Bersani, che risponde in maniera affermativa, spingendo su questa strada per vincere le elezioni: “Patrimoniale europea? Ma per l'amor di Dio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bersani ha la ricetta per la svolta della sinistra: “Con la patrimoniale vittoria delle elezioni”

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