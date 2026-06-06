Niccolai tra Montecatini e Roma | La serie è dura ma vinceremo
Tra Montecatini e Roma, una disputa sportiva si sta intensificando. La T Tecnica Gema Montecatini e Virtus Roma sono coinvolte in una serie di competizioni che si preannunciano dure. Un rappresentante della squadra di Montecatini ha dichiarato che, nonostante le difficoltà, la squadra è determinata a vincere. La situazione si sta sviluppando con tensioni tra le due formazioni, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui momenti specifici delle partite.
Nella faida sportiva pronta a scatenarsi fra La T Tecnica Gema Montecatini e Virtus Roma c’è chi sta.a metà del guado. Perché Andrea Niccolai, icona della pallacanestro termale ma protagonista in maglia Virtus agli inizi degli anni ’90, nella serie playoff che mette in palio l’A2 avrà il cuore diviso a metà: da montecatinese nonché primo assistente di coach Marco Andreazza farà di tutto per riportare nel secondo campionato nazionale una squadra di Montecatini per la prima volta dal 2003, per riuscirci però dovrà fare uno sgambetto ai colori che ha servito per cinque lunghi anni. "Visto che chi perde ha una seconda chance spero che anche Roma riesca a centrare la promozione attraverso la finalina – ammette – perché questa serie vogliamo portarcela noi a casa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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