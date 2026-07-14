L’INTERVENTO. L’uomo era sottoposto alla misura cautelare per maltrattamenti in famiglia. La Divisione Anticrimine della Polizia di stato, in stretta sinergia con la Sala Operativa e con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha segnalato all’Autorità Giudiziaria la posizione di un cittadino marocchino di 36 anni che, pur sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, si era ripetutamente sottratto ai controlli. L’uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e monitorato mediante braccialetto elettronico per reati di maltrattamenti in famiglia. Sulla base dell’informativa trasmessa... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Con il braccialetto elettronico fugge ai controlli: la polizia lo trova e lo mette ai domiciliari

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