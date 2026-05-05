Comunicato Stampa | Marcello Transèrici lancia il Bestseller La Bella Novella

Da iltempo.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo libro sta conquistando le librerie, scritto dall’autore noto per il suo stile coinvolgente. L’opera, intitolata “La Bella Novella”, è stata pubblicata recentemente e ha già ottenuto un buon riscontro tra i lettori. La presentazione ufficiale si è svolta a Milano, con molte persone che hanno partecipato all’evento. L’autore ha spiegato che il suo obiettivo era creare una storia che touchesse temi universali e profondi.

Milano, 05.05.2026 – Sono tante le persone che ogni giorno sentono dentro di sé come un'inspiegabile malinconia. Il risultato? Quando la serenità viene meno, si perde anche la gioia di vivere: una deriva che, specialmente in Occidente negli ultimi 18 secoli, ha condotto l'umanità verso una profonda crisi esistenziale. Questo libro è la prova che ritrovare la strada maestra è possibile: l'obiettivo e l'essenza stessa dell'opera consistono nel dimostrare come, diventando padroni della propria coscienza ed esercitando la vera libertà, si possa riconquistare la felicità. Per tutti coloro che desiderano liberarsi dal male...🔗 Leggi su Iltempo.it

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