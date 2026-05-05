Comunicato Stampa | Marcello Transèrici lancia il Bestseller La Bella Novella

Un nuovo libro sta conquistando le librerie, scritto dall’autore noto per il suo stile coinvolgente. L’opera, intitolata “La Bella Novella”, è stata pubblicata recentemente e ha già ottenuto un buon riscontro tra i lettori. La presentazione ufficiale si è svolta a Milano, con molte persone che hanno partecipato all’evento. L’autore ha spiegato che il suo obiettivo era creare una storia che touchesse temi universali e profondi.

Milano, 05.05.2026 – Sono tante le persone che ogni giorno sentono dentro di sé come un'inspiegabile malinconia. Il risultato? Quando la serenità viene meno, si perde anche la gioia di vivere: una deriva che, specialmente in Occidente negli ultimi 18 secoli, ha condotto l'umanità verso una profonda crisi esistenziale. Questo libro è la prova che ritrovare la strada maestra è possibile: l'obiettivo e l'essenza stessa dell'opera consistono nel dimostrare come, diventando padroni della propria coscienza ed esercitando la vera libertà, si possa riconquistare la felicità. Per tutti coloro che desiderano liberarsi dal male...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Marcello Transèrici lancia il Bestseller “La Bella Novella” Notizie correlate Leggi anche: Comunicato Stampa: Max Sardella lancia il Bestseller “Bomber Di Like” Leggi anche: Marcello Transèrici lancia il libro su come riscoprire la gioia interiore Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Comunicato Stampa: Marcello Transèrici lancia il Bestseller La Bella Novella; Marcello Transèrici lancia il Bestseller La Bella Novella; Benedetta Rossi incontra Roma; Marcello Transèrici lancia il libro su come riscoprire la gioia interiore. Comunicato Stampa: Marcello Transèrici lancia il Bestseller La Bella NovellaMilano, 05.05.2026 – Sono tante le persone che ogni giorno sentono dentro di sé come un'inspiegabile malinconia. Il risultato? Quando la serenità ... iltempo.it Marcello Transèrici lancia il Bestseller La Bella NovellaMilano, 05.05.2026 – Sono tante le persone che ogni giorno sentono dentro di sé come un’inspiegabile malinconia. Il risultato? Quando la serenità viene meno, si perde anche la gioia di vivere: una der ... ansa.it LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA” COMANDO PROVINCIALE DI AVELLINO Comunicato Stampa AVELLINO E PROVINCIA – PROSEGUONO I CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI: DENUNCE PER EVASIONE, RICETTAZIONE, ARMI ED ESP - facebook.com facebook Comunicato stampa Presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis L’informazione nel mirino x.com