Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con i voti della maggioranza il Progetto di legge n. 72 presentato dalla Giunta. La responsabilità editoriale del comunicato è a cura dell’ente regionale. Il presidente ha commentato a un quotidiano sulla gestione delle mascherine, facendo riferimento a un precedente errore attribuito a un esponente politico. Inoltre, è stata annunciata la partecipazione delle Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello UNESCO.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva, con i voti della maggioranza, il Progetto di legge n. 72 della Giunta

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Consiglio Veneto esamina il DEFR 2026- 2028 e la sua Nota di Aggiornamento

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