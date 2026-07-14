Comunicato Stampa | Consiglio Veneto approva con i voti della maggioranza il Progetto di legge n 72 della Giunta

Da iltempo.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con i voti della maggioranza il Progetto di legge n. 72 presentato dalla Giunta. La responsabilità editoriale del comunicato è a cura dell’ente regionale. Il presidente ha commentato a un quotidiano sulla gestione delle mascherine, facendo riferimento a un precedente errore attribuito a un esponente politico. Inoltre, è stata annunciata la partecipazione delle Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello UNESCO.

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La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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