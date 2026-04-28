Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all’unanimità il Progetto di legge n. 14, che introduce modifiche alla legge esistente. La discussione ha visto la partecipazione di tutti i rappresentanti, senza voti contrari o astenuti. La proposta riguarda la tutela dell’ecosistema del lago di Garda e prevede interventi specifici per la gestione ambientale. L’approvazione è avvenuta durante una seduta dedicata alla tutela delle risorse naturali.

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all'unanimità il Progetto di legge n. 14, “Modifiche alla L.R. n. 521989 ‘Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda'”, che era incardinato nella Seconda commissione consiliare, e che è stato illustrato in Aula dal primo firmatario, il Capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, e dal Correlatore, la consigliera regionale Anna Maria Bigon (Pd). Il Correlatore Bigon ha osservato come servano “politiche integrate di prevenzione dell'inquinamento, in particolare delle acque, che può avere effetti diretti e indiretti sulla salute umana, animale e ambientale. La proposta normativa coglie l'esigenza reale di protezione ambientale, ma va integrata coinvolgendo le diverse parti e gli enti interessati.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva all'unanimità Progetto di legge che tutela l'ecosistema del lago di Garda

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