Comunicato Stampa | Consiglio Veneto approva all' unanimità il Progetto di legge n 64 della Giunta regionale
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il Progetto di legge n. 64 presentato dalla Giunta regionale. La decisione è stata presa durante la seduta odierna, con tutte le forze politiche presenti che hanno votato a favore. La legge riguarda modifiche a una normativa vigente, ma i dettagli specifici non sono stati ancora diffusi. La proposta passa ora alla fase successiva per eventuali approfondimenti e approvazioni.
Il Consiglio regionale del Vento ha approvato, all'unanimità, il Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale che modifica la L.R. n. 32000 ‘Nuove norme in materia di rifiuti'. Il provvedimento era stato licenziato a maggioranza, senza voti contrari, dalla Seconda commissione in cui era incardinato. Per il Correlatore, la consigliera regionale Dem Annamaria Bigon, “il Progetto di legge n. 64 nasce da una finalità condivisibile: rafforzare la tutela sanitaria e ambientale della popolazione residente nelle aree interessate dagli impianti di smaltimento dei rifiuti. La minoranza, in Seconda commissione, ha contribuito fattivamente a migliorare il Testo normativo.🔗 Leggi su Iltempo.it
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