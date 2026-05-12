Comunicato Stampa | Consiglio Veneto approva all' unanimità il Progetto di legge n 64 della Giunta regionale

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il Progetto di legge n. 64 presentato dalla Giunta regionale. La decisione è stata presa durante la seduta odierna, con tutte le forze politiche presenti che hanno votato a favore. La legge riguarda modifiche a una normativa vigente, ma i dettagli specifici non sono stati ancora diffusi. La proposta passa ora alla fase successiva per eventuali approfondimenti e approvazioni.

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