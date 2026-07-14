Dal 25 al 27 settembre si è svolto al Misano World Circuit l’ASI Fest, un evento dedicato ai motori vintage. Durante il weekend, appassionati hanno potuto ammirare una vasta gamma di veicoli d’epoca e partecipare a diverse attività. La manifestazione ha celebrato anche il 60° anniversario dell’ASI, con esposizioni e momenti di festa in una location suggestiva.

Il mondo dei motori vintage ha un solo obiettivo e si chiama “ASI Fest”. Un intero weekend, dal 25 al 27 settembre, per vivere una passione declinata in tutte le sue forme e per festeggiare il 60° anniversario dell'ASI nella splendida cornice del Misano World Circuit. È qui che auto, moto e ogni altro genere di veicolo storico troverà spazio animando un grande villaggio con esposizioni, esibizioni dinamiche, intrattenimento e momenti culturali. Ogni Commissione ASI avrà i suoi spazi espositivi per allestire mostre tematiche e raccontare ogni realtà che compone il mondo variegato del motorismo storico: dai velocipedi che hanno rivoluzionato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: ASI FEST AL MISANO WORLD CIRCUIT

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